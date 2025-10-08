県人事委員会は、県職員の給料を月額1万1,000円余り引き上げるよう勧告しました。人材獲得競争が激しさを増す中、多様化する県政の課題に対応するため、給与面での魅力向上を図る必要性を強調しています。県人事委員会は、県内にある『従業員数が100人規模の77事業所』への調査をもとに民間企業の平均の給料について月額38万247円と試算しました。この「民間給与」との差をうめるため、県職員の平均月給を1万1,325円引き上げるよう