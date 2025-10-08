8日朝、大仙市で82歳の女性がクマに襲われてけがをしました。また、昼前には大館市でも50代の男性が襲われています。クマによる人への被害はこれで3日連続です。こちらは大仙市長野にある事業所に設置された防犯カメラの映像です。道路を散歩中の一人の女性。「クマクマクマ！」突然、背後からクマが襲い掛かりました。女性は通りかかった車に乗せられ、近くのコンビニエンスストアに駆け込みました。警察と消防によりますと8日午