＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS事前情報◇8日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー唯一の日本大会「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」に出場する松山英樹。そのセッティングについて、松山のクラブを担当するダンロップの宮野敏一氏に話を聞いた。【写真】これが松山英樹のセッティングだ！直線的なフェースアングルに注目全体的に大きな変更点は見当たらない。今季開幕戦「ザ・セン