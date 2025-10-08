元西武監督の辻発彦氏（66）と、元西武外野手の金子侑司氏（35）がテレ玉公式YouTube「ツジハツ」に出演。今季の西武野手で、ネビン、渡部聖弥の新戦力に続く3人目の功労者を挙げた。辻氏は「打つ方がカギとなる中で西川の（1番）固定と、新戦力でネビン、渡部聖の2人が入ったおかげで戦えた」と指摘。「他は源田と外崎がちょっと寂しかったけど（滝沢）夏央が頑張った」と、4年内野手の名前を挙げて称えた。金子氏も「夏