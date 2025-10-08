政府・自民党は８日、自民の高市総裁が初めて迎える臨時国会について、１５日の召集を断念した。首相指名選挙に向けて同日召集で調整していたが、公明党との連立協議が続いていることを考慮した。複数の政府・自民関係者が明らかにした。公明が自民の「政治とカネ」の問題に強い懸念を示していることなどから、両党は連立合意に至っていない。週内に合意すれば１７日の召集も可能だが、自民関係者は「現実的には厳しい」と述べ