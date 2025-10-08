スペイン・マドリードで7日、築50年で改修中だった6階建ての建物が倒壊し、4人が死亡、3人がけがをしました。地元メディアなどによりますと、スペイン・マドリードで7日、改修中の6階建ての建物が倒壊し、建設会社の従業員など4人が死亡、3人がけがをしました。現場は、観光名所としても有名な王立劇場や王宮からも近い場所で、当時、建物ではおよそ40人が作業中でした。倒壊した建物は50年前に建設され、オフィスビルとして使用さ