J1川崎フロンターレの大島僚太選手がケガで離脱後、14試合ぶりにベンチ入りを果たしました。大島選手は背番号10を背負うチームの攻撃の要。巧みなボールテクニックと視野の広さを生かし、チームの攻撃の起点となって得点を生み出してきました。7月10日の練習中に右ヒラメ筋肉離れを起こすと、それ以来欠場が続いていましたが、8日に行われるJリーグ杯の準決勝、柏レイソルとの第1戦でベンチ入りを果たしました。大島選手の類い稀な