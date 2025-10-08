川口オートの１日２開催「川口ダブルヘッダー」は８日、優勝戦が行われた。デイ優勝戦１２Ｒに登場した森且行（５１＝川口）は５着。復帰後初Ｖはまたもお預けとなった。なお、優勝は０ハンから先行した君和田裕二が飾った。２０線からスタートで飛び出し切れなかった森は、１周１角で７番手と苦しい位置取り。道中は何とか先行車を追い上げて５着には入選したものの、スタートの失敗が大きな敗因になった。それだけにレース後