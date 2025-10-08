ニーコ・ケイス（Neko Case）は00年代初頭にその並外れた歌唱力で「オルタナ・カントリーの女王」と称され、インディー・ロック界の人気者となった女性歌手だ。その後、オルタナ・カントリーの枠を超えた音楽的な冒険心に満ちた作品でファン層を広げ、2006年の『Fox Confessor Brings the Flood』や2009年の『Middle Cyclone』などのアルバムで、シンガー・ソングライターとして高い評価を得る一方、バンクーバーのインディーズ・