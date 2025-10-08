清心中学校・清心女子高校倉敷市二子 岡山県で唯一の女子校、倉敷市にある清心中学校と清心女子高校が2027年度から「男女共学」になります。 （清心中学校・清心女子高校／松沢克彦 校長）「ノートルダム清心学園の理事会において清心中学校・清心女子高等学校が2027年、令和9年の4月より男女共学となることが決定されました」 共学化は2027年度以降の入学生から適用され、校名は「清心中学校・清心高等学校