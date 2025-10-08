news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「大統領が乗る車の列に『投石』“暗殺未遂”5人拘束」のニュースについてお伝えします。◇◇◇これは南米エクアドルのノボア大統領の車列で撮影された映像。車を囲んだ約500人の群衆が投げつけたのは石。ロイター通信によりますと、エクアドルのカニャール州で、ノボア大統領の車列に石が投げつけられる事件が発生。窓ガラスが激しく割られた様子も。また、銃弾の痕もあったと