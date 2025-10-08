８日放送のフジテレビ系情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・午後２時４８分）では、７日夜に群馬県沼田市のスーパーにクマが侵入して客２人が負傷した事故を始め、今年クマの被害が１０８人と９月末時点で過去最多ペースとなっていることを報じた。コメンテーターで出演のお笑いタレント・東野幸治は「原因が山で食べるものがないのか、おいしいものが分かって（都市部に）おりてきてるのか。でも、人間と共存