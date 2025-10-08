◆東都大学準硬式野球秋季リーグ戦１部中大２―１国士舘大２回戦（３日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）中大が国士舘大との接戦を制し、カード連勝で勝ち点を奪った。両チーム同点で迎えた９回１死二塁。途中出場の９番・古積充（２年＝八千代松陰）が追い込まれながらもライトへの適時二塁打を放ち、試合を決めた。サヨナラ打に古積は「次勝ったら優勝が決まるので、なんとしても勝ち取って優勝を決めたいです」