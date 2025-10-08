エスクリバ・スペイン中銀総裁 金利は適切な水準、追加ガイダンス不要 インフレリスクは概ね均衡している ただし米国発の貿易混乱はインフレ要因となり得る ユーロ圏の成長に対する下方リスクは現れていない 会合ごとの対応は完全な選択肢の保持を目的とする 環境は依然不透明 追加利下げの選択肢もあり得る、あくまでも選択肢ではあるが