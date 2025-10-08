レーン・フィンランド中銀総裁 現状は良好だが中期的な下振れリスクが顕在化 ユーロ高や賃金・サービス部門のインフレ安定化などにより、インフレの下振れリスクが明らかになっている 不確実性を踏まえ、金融政策決定においては引き続き会合ごとの判断とデータ主導のアプローチを堅持する方針