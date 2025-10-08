パナソニックホールディングスは7日、大阪・関西万博の同社グループパビリオン「ノモの国」の実績、レガシーを発表した。【動画】130万回以上視聴…万博「ノモの国」オリジナルアニメ作品（全編）「2025年10月5日にα世代の子どもたち10万人以上を含む来館者数が目標の45万人を達成しました。子どもたちやパートナー企業との共創を通じて得られた技術・知見は、今後の社会実装に向けたレガシーとしていかしていきます」と伝え