札幌記念１４着のシュヴァリエローズ（牡７歳、栗東・清水久）が出走予定のメルボルンＣ（１１月４日・豪フレミントン、芝３２００メートル）にレーンとのコンビで臨むことが分かった。８日、所属するキャロットクラブのホームページで発表された。福島県のノーザンファーム天栄で９月２６日からすでに出国検疫期間に入っており、今月１２日に成田空港から出国する予定。７日には清水久師が状態を確認に訪れた。