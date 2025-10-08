関西学生アメリカンフットボール1部リーグで4戦全勝の関学大が8日、兵庫県西宮市で練習を公開。13日に控える関大との全勝対決（たけびし）へ、QB星野太吾（2年）が兄・秀太（4年）との共闘を誓った。「どっちが（試合に）出ても、後悔しないように準備したい」2年目を迎えたエース争い。ここまで4試合で見せた2人のパフォーマンスは優劣つけがたい。大村和輝監督も「どちらが出ても勝負できる。調子のいい方を使いたい」と起