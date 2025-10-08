TOTOは8日、トイレにまつわるエピソードを詠んだ第21回「トイレ川柳」の入選作40句を発表した。最優秀賞には「知らんやろ出た快感をAI（人工知能）は」を選んだ。選考したコピーライター仲畑貴志さんは「AIは肉体感をともなう実感を得ることは難しい。トイレから人類との関係性を考える大きな表現」と評価した。今年は過去最多の計4万925句の応募があった。優秀賞には「公衆のトイレは町の通知表」をはじめとした9句、