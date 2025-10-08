８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比５９円１９銭（０・１４％）高の４万１０３５円８０銭だった。４営業日連続で値上がりし、最高値を更新した。全銘柄のうち１４６銘柄（約４４％）が上昇した。データセンター向けの電線需要が高まっている非鉄株や、自民党の高市総裁誕生後に株価が下落して割安感が出ていた銀行株などが値上がりした。一方、これまでの急速な株価上昇を受け