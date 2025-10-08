天皇賞・秋（１１月２日・東京、芝２０００メートル）への出走を予定している皐月賞３着、ダービー２着のマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚久）が、ルメールとの新コンビで臨むことが分かった。８日、所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。なお、同馬はこの日、宮城県の山元トレセンから美浦に帰厩した。また僚馬で宝塚記念６着のソールオリエンス（牡５歳）も丹内で天皇賞・秋に挑むことも発表され