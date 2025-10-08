びっくりドンキーは、2025年10月8日から11月4日までの期間限定で、「北海道ミニソフト」の100円引きを実施しています。濃厚なミルクのコクともっちりした食感がたまらない「北海道ミニソフト」は、北海道伊達市の協力会社・牧家の自社牧場と地元の酪農家の生乳を使い、濃厚なミルクのコクとさっぱりとした後味、さらにもっちりとした食感が魅力のこだわりのソフトクリームです。そんな「北海道ミニソフト」が、期間限定で通常価格2