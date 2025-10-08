大館市の児童と園児が、春に自分たちで田植えをした「あきたこまち」の稲刈りを体験しました。8日は交流事業で大館を訪れている沖縄の小学生も参加し、雨でぬかるんだ田んぼに悪戦苦闘しながらも、みんなで実りの秋を実感しました。稲刈りを体験したのは、大館市の釈迦内小学校の5年生と向陽こども園の園児、それに沖縄県嘉手納町の小学生、あわせて約50人です。大館市と嘉手納町は児童や教師が行き来する交流事業を12年前から続け