秋田市の中学生が地元の自動車ディーラーを訪れ、自動ブレーキなど事故防止の機能を体験しました。高齢者が車を安全に運転できる技術への理解を深めながら、地域課題の解決策を主体的に考えることの大切さを学びました。自動車ディーラーの秋田スズキを訪れたのは、秋田大学教育文化学部附属中学校の3年生です。地域の課題解決について考える授業の一環として、高齢者が安心して運転できる技術を学