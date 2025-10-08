李相日監督による映画『国宝』。22年ぶりに日本で1000万人動員を突破した映画が、2025年11月19日から韓国で公開される。【比較画像】もはやそのまんま…韓国漫画家が『スラムダンク』模倣疑惑で炎上第30回釜山(プサン)国際映画祭のコンペティション部門に正式招待された『国宝』は、ヤクザの父の死をきっかけに日本伝統芸能である歌舞伎の名門家に入ることになった喜久雄（吉沢亮／子役・黒川想矢）が、友人でありライバルの俊介（