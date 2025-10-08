岡山県津山産の小麦などを使ったロールケーキ「津山ロール」です。地元の特産品・甘栗を使用した、今年秋の限定バージョンがお披露目されました。 【写真を見る】津山産の小麦などを使った「津山ロール」に秋限定バージョン登場“岡山甘栗”のペーストをふんだんに 津山市の特産品「岡山甘栗」で作ったペーストがふんだんに使われています。津山ロールは津山産小麦「ふ