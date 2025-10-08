日銀が８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５２円５６～５８銭と前営業日比１円９４銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７７円４３～４７銭と同１円５６銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６３０～３２ドルと同０．００４６ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS