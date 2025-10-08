シャープは11月20日に、ウォーターオーブン「ヘルシオ」の新機種として、よく使われる機能を厳選して搭載したベーシックモデルの、少人数世帯に適した26Lタイプ「AX-U1C」を発売する。カラーは、マットブラック、ホワイトの2色。価格はオープン。●生成AIを活用した「クックトーク」にも対応「AX-U1C」は、「焼く」の調理法に対応し、温度帯（冷凍・冷蔵・常温）や分量が異なる食材を同時に調理した場合でも、焼きムラを抑えて