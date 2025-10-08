森保一監督が率いる日本代表は、10月10日にパラグアイ代表（パナソニックスタジアム吹田）、14日にブラジル代表（東京スタジアム）と対戦する。決戦が迫る８日、日本代表メンバーの背番号が発表された。先月のアメリカ遠征から引き続き、堂安律が「10」、久保建英が「20」、鎌田大地が「15」、南野拓実が「８」、鈴木彩艶が「１」を担当。左足アキレス腱断裂の大怪我を乗り越え、１年ぶりに復帰した谷口彰悟は「３」、今回唯一