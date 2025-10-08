日本代表は8日、キリンチャレンジカップ2025 パラグアイ代表戦に向け、千葉県内で練習を行った。8日の練習には招集メンバー25名がピッチで練習を行った。左足首の状態に不安を抱える久保建英は円陣のみ加わり、全体練習がスタートすると一人室内へ。25名の選手たちはストレッチやボール回しなどで調整した。8日から冒頭15分のみの公開となり、パラグアイ戦に向けた本格的な準備を進めていく。パラグアイとの一戦は、パナソニ