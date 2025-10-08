俳優の北村匠海・林裕太・綾野剛の3人がそろって最優秀俳優賞を受賞した映画『愚か者の身分』（10月24日公開）より、キャスト陣が作品への想いを語る＜公開直前メイキング映像＞が解禁された。映像の中では、「全シーンがアドリブのように感じられる瞬間もあった」と北村が語るなど、撮影現場の熱と真摯（しんし）な姿勢が垣間見える内容となっている。【動画】映画『愚か者の身分』公開直前メイキング映像原作は、第2回大藪春