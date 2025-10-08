YOASOBIが、フジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の主題歌「劇上」のミュージックビデオを、今夜11時15分よりYouTubeにてプレミア公開する。【動画】YOASOBI、自身初の実写＆本人出演 「劇上」ミュージックビデオ ティザー映像「劇上」は、脚本家・三谷幸喜がドラマと連動して書き下ろした短編小説『劇場ものがたり』を原作に制作された楽曲で、ドラマのテーマである“この世界は舞台であ