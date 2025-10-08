日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月8日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万3379枚だった。 ◯2025年10月限（特別清算日：10月10日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 33379( 16879) ソシエテジェネラル証券 18354( 11874) SMBC日興証券2855(285