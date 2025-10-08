2025年10月4日、韓国メディア・ソウル経済は「韓国人観光客に人気のベトナムだが、韓国人が外国で暴行・傷害と交通事故の被害者となった件数が最も多いことが分かった」と伝えた。韓国外交部がまとめた「在外国民の事件・事故被害現況」によると、24年に外国で事件・事故などの被害者となった韓国人は1万7283人に上った。国別では日本が2348人で最も多く、ベトナムが1767人、米国が1193人、中国が1133人、イタリアが1042人と続く。