2025年10月5日正午、青海省海北チベット族自治州の門源ホイ族自治県公安局に通報があり、祁連山老虎溝付近で複数の登山者が遭難したことが判明しました。関係当局は、約72時間にわたって緊急救助活動を実施し、251人が救出されましたが、そのうち1人は死亡しました。関係者によると、遭難者は甘粛省張掖市粛南ユグル族自治県皇城鎮から無断で祁連山の冷竜嶺に入り、青海省海北チベット族自治州門源県の老虎溝の高地で立ち往生した