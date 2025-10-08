Google（グーグル）は、折りたたみスマートフォン「Google Pixel 10 Pro Fold」を2025年10月9日に発売する。折りたたみ機器初のIP68防水＆防塵性能アルミニウム合金製のボディに、前モデルと比べ2倍の耐久性を実現した新たなギアレスヒンジを搭載したほか、折りたたみ機器では初だというIP68準拠の防水/防塵性能を備える。内側に8型（2152×2076ドット）有機EL「Super Actua Flex ディスプレイ」、外側に6.4型（2364×1080ドット）