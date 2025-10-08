元KAT−TUN中丸雄一（42）が8日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）の新たな水曜レギュラーとして生出演。改名をすすめられる場面があった。この日は30年の占い経験があるというMCの垣花正が中丸を占った。姓名判断では「中丸雄一」の総画は20画。垣花によるとこれは最悪だといい「積み上げたものを全部ゼロにする」と解説。これにスタジオは大笑い。続けて改名案を提案。「中丸雄二」これは21画で良いとし、さら