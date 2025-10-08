サントリーのロゴ＝東京都港区サントリーは8日、12月に予定していた数量限定のビール2商品の発売を中止すると発表した。アサヒビールの出荷がサイバー攻撃に端を発したシステム障害の影響で減ったことでサントリーの受注が急増しており、1年を通して販売する定番商品を安定供給することに集中する。2商品は、12月16日に発売予定だった「ザ・プレミアム・モルツ誘惑の黒エール」と、23日発売予定だった「ザ・プレミアム・モル