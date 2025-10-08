自民党の高市総裁は、今月17日から19日の日程で靖国神社でおこなわれる秋の例大祭の参拝を見送る方向で調整に入りました。今年の8月15日。高市氏の姿は東京・九段の靖国神社にありました。自民党高市早苗氏（今年8月）「尊崇の念をもって哀悼の誠を捧げてまいりました」これまで、総務大臣など閣僚を務めた時期も含め「終戦の日」や春と秋の例大祭には靖国神社を参拝してきた高市氏。総裁就任後の記者会見では参拝について、次の