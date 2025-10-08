練習ラウンドで笑顔を見せる渋野日向子＝東名CC米女子ゴルフツアーを主戦場とする渋野日向子が、国内戦のスタンレー・レディースホンダ開幕前々日の8日、静岡県東名CCで調整し「米国では今年苦しい日々を過ごしているが、ここでリラックスして自信をもってプレーしたい」と、復調のきっかけをつかもうと必死だった。2019年のAIG全英女子オープンでメジャー制覇を果たし、国内では6勝を挙げている26歳の人気選手。しかし今季の