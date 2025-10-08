国民民主党の最大の支援団体である連合の芳野会長は、国民民主の連立入りについて「容認できない」と改めて強調しました。連合は7日から定期大会を開いていて、8日には芳野会長の続投を正式に決めました。大会終了後の会見で芳野会長は、連立入りが取りざたされる国民民主について次のように述べました。連合芳野友子 会長「連立入りについては、やはり容認できないというスタンスは変わりません」そのうえで芳野会長は「野