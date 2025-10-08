【モデルプレス＝2025/10/08】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が、10月16日発売の『別冊＋act.（プラスアクト）42号』（ワニブックス）の表紙巻頭に初登場する。【写真】INI、フォーマル衣装でクールな表情◆INI「別冊＋act.」表紙巻頭に初登場撮り下ろしポートレイトは『繋がり』をテーマに撮影。INIだからこそ生まれる表情や、絆を感じられるカットが満載。インタビューでは初のドキュメンタリー映画「INI THE