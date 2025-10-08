元KAT−TUNの中丸雄一（42）が8日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。番組出演して反響があったことで仕事依頼の有無を問われて戸惑いを見せた。中丸は1日が番組初出演だったが事前予告はなしだった。ただ、出演したことで反響があり、この日も冒頭で「メールや連絡がきた」と生報告。MC垣花正から「キー局からオファーはありましたか」と問われて中丸は「ちょっと僕は把握してないんで、分からないですけど」