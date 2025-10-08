【モデルプレス＝2025/10/08】男性ユニットオーディション番組「BEASTAGE（ビーステージ）プロジェクト」（フジテレビ系）から6人組ビースト系ユニット・└BHNX┘（ビーハンクス）が誕生した。モデルプレスは9月某日、都内で行われたファイナル審査に潜入し、メンバー入りが決まったばかりの6人を直撃。デビューへの心境や今後の意気込みなどを聞いた。【写真】「日プ」元練習生ら、筋肉イケメン集団が胸筋チラ見せ◆「BEASTAGEプ