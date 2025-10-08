news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「"日本サッカーの中枢"仏で有罪児童ポルノ画像閲覧」のニュースについてお伝えします。◇◇◇7日夜、日本サッカー協会が開いた緊急会見。日本サッカー協会湯川 和之 専務理事「影山技術委員長と契約を解除し、技術委員長職の解任を決議したことを、まずは報告させていただきます」「パリ行きの機内にて児童ポルノを閲覧した疑いで、パリ到着時の空港で拘束され、その後、有罪