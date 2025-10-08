お笑いコンビ、令和ロマンの高比良くるま（31）が7日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。自粛していた期間に料理研究家リュウジ氏からもらった道具で本格的に自炊を始めたことを明かした。以前から料理系YouTubeを見ることが好きというくるまは「自粛とかもあったときに、外出られないんで。ちょうど自粛中に、リュウジさんの食器。お皿とかピンセットとかのセットいただいて。『使ってね』ってきて