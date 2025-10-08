元乃木坂４６で女優の西野七瀬（３１）が８日、３年ぶりとなる２０２６年カレンダーと、個人初となるオリジナルグッズの発売を発表した。カレンダーのテーマは「ＬｉｆｅｗｉｔｈＤＯＩＹＡＳＡＮ／どいやさんとの日常」。西野が、自身のオリジナルキャラクターで、ファンにはおなじみの「どいやさん」と過ごす日常が詰まった、完全撮り下ろしのカレンダーだ。カレンダーは「西野七瀬カレンダー２０２６壁掛け」、「西