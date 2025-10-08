男子ゴルフの松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）が、後進育成に尽力する理由とは――。松山は今週、国内開催の米ツアー「ベイカレントクラシック」（９〜１２日、神奈川・横浜ＣＣ）で今季国内初参戦。７日の公式会見では「ＺＯＺＯチャンピオンシップが終わってしまったが、こうしてまた日本で試合ができることが嬉しい」と語り、調子については「いい感じだと思う」とコメントした。「ＺＯＺＯ――」として行われた２０２１年以来