ヴィクトリア・ベッカムの2026年春夏コレクションが、現地時間10月3日にパリ・ファッション・ウィークで発表され、夫で元サッカー選手のデヴィッドをはじめ、モデルとしても活躍中の次男ロメオ、三男クルス、クルスの恋人ジャッキー・アポステル、そして愛娘ハーパーがサポートのために来場した。不仲が伝えられる長男ブルックリンの姿はなかった。【写真】抱き合ってキスしようとするヴィクトリアとデヴィッドこの日デヴィッ