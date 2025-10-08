日本サッカー協会は８日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日・吹田Ｓ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）に臨む日本代表の背番号を発表した。ＭＦ三笘薫が着用する「７」は、三笘に招集外によりＭＦ相馬勇紀に。ＭＦ遠藤航の「６」はＭＦ藤田譲瑠チマが背負うことになった。ＭＦ堂安律は「１０」、ＭＦ久保建英は「２０」。初招集のＦＷ斉藤光毅は「２４」に決まった。【招集メンバー】▼ＧＫ２３早川友基（鹿島）、１２大迫